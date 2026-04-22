Fiat 500 a fuoco in via dei Mirti a Ragusa

Ragusa – Notte di fuoco nella parte alta del capoluogo ibleo. Un incendio è divampato in Via dei Mirti, distruggendo un’auto in sosta.

Il rogo ha interessato una Fiat 500: le cui fiamme si sono sprigionate con violenza avvolgendo rapidamente l’abitacolo. Ad avere la peggio è stata la parte anteriore del veicolo, rimasta completamente carbonizzata. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Ragusa ha evitato che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente o coinvolgere i mezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze.

Non si conosce l’origine del rogo.

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