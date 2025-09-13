Fiat 500 impazzita sulla Ragusa-Modica con 5 giovani modicani a bordo, miracolati

Modica – Tanta paura, macchina distrutta.

Incidente venerdì sera sulla Strada Statale 115, nel tratto che collega Ragusa a Modica, dove una Fiat 500 con a bordo cinque giovani modicani è stata protagonista di un sinistro autonomo. I cinque occupanti sono rimasti illesi.

Il conducente dell’utilitaria, in prossimità di una curva, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha fatto testa coda, terminando la sua corsa contro un muro e abbattendo diversi metri di guardrail.

L’impatto ha ridotto il veicolo a un ammasso di lamiere contorte, ma l’abitacolo ha retto, proteggendo gli occupanti.

