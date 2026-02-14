Fibromialgia, alcune riflessioni su un percorso possibile di cura

Ragusa – Buongiorno,

dopo aver letto la lettera di Martina, pubblicata su RagusaNews in data 13/2, mi viene spontaneo condividere con lei e coi vostri lettori alcune note riguardo la fibromialgia, riprese da uno dei massimi esperti mondiali di terapia del dolore, il prof. Giuseppe de Benedittis, di cui ho seguito alcune lezioni sull’ ipnosi nella terapia del dolore qualche tempo fa.

Il professore spiega che la diagnosi e la gestione della FM è spesso difficile, a causa del quadro clinico complesso e difficilmente spiegabile in termini medici. Per cui, la diagnosi spesso è tardiva.

L’eziopatogenesi è sconosciuta. Può essere considerata come una sindrome disfunzionale dolorosa complessa su base centrale, con ipersensibilizzazione del Sistema Nervoso Centrale. Fattori genetici, neurobiologici e psicologici possono contribuire all’insorgenza della FM.

Il ruolo dei fattori psicologici, degli eventi stressanti e dello stile di vita è molto importante.

Il trattamento più efficace è quello biopsicosociale. Le linee guida basate sull’evidenza raccomandano gli approcci multimodali, che includono trattamento farmacologico, esercizio fisico e interventi psicologici. Uno studio del 2010 ha scoperto che la psicoterapia (CBT, Psicoterapia Cognitivo Comportamentale.ipnosi e tecniche di rilassamento e visualizzazione), riduceva significativamente l’intensità del dolore e i sintomi depressivi (di cui soffrono spesso i pazienti fibromialgici), e che gli interventi basati sul rilassamento erano efficaci per i problemi di sonno.

Carmelo Pignatelli

Psicologo psicoterapeuta familiare e ipnoterapeuta

© Riproduzione riservata