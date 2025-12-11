Finge di essere un Re Magio nel presepe per sfuggire all’arresto: scoperto dal sindaco

Lecce – A Galatone, in pieno clima natalizio, un uomo ricercato ha tentato di confondersi con le statue giganti del presepe cittadino, rimanendo nascosto nella capanna per circa un’ora.

A scoprire la presenza insolita è stato il sindaco, Flavio Filoni, che sabato mattina si trovava davanti alla Natività realizzata dalla Pro Loco.

Filoni ha raccontato che, in un primo momento, aveva scambiato quella sagoma per una delle figure dell’allestimento, finché un lieve movimento non lo ha insospettito. «Un dettaglio che sembrava innocuo, ma che si è rivelato determinante», ha spiegato, sottolineando come l’episodio offra «una riflessione profonda» su quanto sia importante la vigilanza sul territorio.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, il Commissariato di Nardò – guidato dal dottor Tornese – e i Carabinieri, che hanno identificato l’uomo: un 38enne originario del Ghana, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna. Deve scontare nove mesi e quindici giorni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Dopo i controlli, è stato trasferito nella casa circondariale di Lecce.

