Finisce con l’auto in un burrone, perde la vita Giuseppe Vinti, 20 anni

Agrigento- Un ragazzo di venti anni, Giuseppe Vinti di Raffadali è morto all’alba in un incidente stradale che si è verificato in contrada Cozzo Tahari, a Montaperto alle porte di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione della dinamica il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’aujto che stava guidando finendo in un burrone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, una squadra di Vigili del fuoco ed il personale sanitario. Il giovane era purtroppo già deceduto.

