Evita un cane, finisce fuori strada in sella al suo scooter e muore

Pachino, Siracusa – Il cadavere di un uomo è stato segnalato sulla strada provinciale 19, tra Noto e Pachino, nel Siracusano. Sono intervenuti i carabinieri che hanno indagato per ricostruire cosa accaduto: sembra che la vittima, un 57enne di origine tunisina, fosse in sella al suo scooter quando forse per evitare un cane sarebbe finito fuori strada. Alcuni passanti hanno soccorso l’uomo e chiamato il 118 ma il 57enne è deceduto prima di arrivare in ospedale.

