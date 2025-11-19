Finisce in mare con l’auto prima dell’imbarco su un traghetto: il conducente si salva salendo sul tettuccio. VIDEO

L'uomo ha perso il controllo della macchina ed è finito in acqua

Bari – Tragedia sfiorata nel porto di Bari: la sera di martedì 18 novembre, un’auto è caduta in mare poco prima di completare l’imbarco su un traghetto diretto in Albania. Il conducente, da quanto emerso finora, ha perso il controllo dell’auto (probabilmente a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla città in giornata) e non è riuscito a evitare la caduta in acqua della macchina.

L’uomo, un cittadino albanese, fortunatamente, è riuscito a uscire in tempo dall’abitacolo e si è rifugiato sul tettuccio. Il recupero è stato effettuato poco dopo dalla capitaneria di porto, sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare la macchina. La foto dell’uomo in piedi sull’auto ha fatto in poco tempo il giro del web.

© Riproduzione riservata