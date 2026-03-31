Finnair lancia il nuovo collegamento Catania-Helsinki

Da oggi 31 marzo 2026 resterà operativo per tutta la stagione estiva fino alla fine di ottobre.
di Redazione
Catania – Finnair, la compagnia aerea della Finlandia, e la SAC, Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso celebrano oggi l’avvio della nuova rotta che collegherà Catania alla capitale della Finlandia, Helsinki.
Il volo, disponibile da oggi 31 marzo 2026 resterà operativo per tutta la stagione estiva fino alla fine di ottobre, offrendo tre frequenze settimanali. Il collegamento sarà operato con velivoli Airbus A320 o A321 garantendo un’esperienza di viaggio confortevole e su misura.
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