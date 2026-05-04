“Finta Ferrari” costruita su base Toyota: scatta il sequestro

Catanzaro -I finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, con il supporto di tecnici specializzati inviati direttamente dalla casa automobilistica Ferrari S.p.A., hanno eseguito un provvedimento del Tribunale di Catanzaro che ha disposto lo smontaggio e la distruzione di componenti contraffatti installati su un’autovettura modificata per imitare un modello di lusso della casa di Maranello.

L’auto, originariamente una Toyota, era stata completamente trasformata nella carrozzeria e negli allestimenti, sia esterni che interni, fino a risultare visivamente quasi indistinguibile da una Ferrari F355 GTS, iconico modello prodotto tra il 1994 e il 1999 e disegnato da Pininfarina.

Secondo quanto accertato, numerosi elementi originali del veicolo – tra cui cerchi, volante, cofano, battitacco e passaruota – erano stati sostituiti con componenti recanti marchi e caratteristiche estetiche riconducibili al celebre “Cavallino rampante”, ma in realtà contraffatti.

La vettura era stata messa in vendita in un autosalone del capoluogo calabrese e pubblicizzata anche online come una Ferrari F355 GTS, senza indicazione del prezzo. Dopo i primi accertamenti, le Fiamme Gialle del Gruppo di Catanzaro avevano proceduto al sequestro del mezzo e alla denuncia del proprietario alla Procura della Repubblica per i reati di contraffazione. Successivamente, l’uomo è stato rinviato a giudizio.

Al termine dell’iter giudiziario, l’Autorità ha disposto la distruzione delle parti contraffatte, mentre l’autovettura – privata degli elementi illegali – sarà restituita.

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