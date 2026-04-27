Finto carabiniere e truffatore, tradito dalla borsa della spesa

"Abbiamo arrestato i suoi figli": scatta truffa all'anziana che gli consegna oro e gioielli.

Aci Castello, Catania – In poche ore i carabinieri di Aci Castello sono riusciti a individuare e arrestare un 61enne, responsabile di estorsione ai danni di una 75enne del posto, vittima della nota truffa del finto carabiniere.

L’anziana signora, residente ad Aci Castello, mentre si trovava da sola in casa ha ricevuto una telefonata sull’utenza fissa da un uomo che, qualificandosi falsamente come appartenente all’Arma dei carabinieri l’ha persuasa che entrambi i suoi figli fossero stati arrestati in nottata in quanto avevano commesso una rapina con un’auto a lei intestata.

Per rimettere in libertà i figli, trattenuti in tribunale, era quindi necessario preparare e consegnare tutto l’oro e gli oggetti di valore posseduti a breve ritirati da un incaricato.

In preda all’agitazione, la donna ha preso in casa tutti gli oggetti di valore e li ha riposti in una borsa della spesa consegnandoli ad un uomo, che ha bussato dopo pochi minuti alla sua porta. Presentandosi come maresciallo dei carabinieri, alla domanda della donna che chiedeva come mai non fosse in divisa, ha risposto che per certe operazioni non era necessario.

Dopo pochi istanti uno dei figli della donna è passato a trovarla e, appreso quanto accaduto, ha realizzato che sua madre era stata vittima di una truffa e ha chiamato i veri carabinieri facendo fornire dalla madre una descrizione dell’uomo.

Dopo pochi minuti, a pochi metri dall’abitazione della signora, i militari hanno intercettato uno scooter condotto da un uomo corrispondente alla descrizione fisica e che, inoltre, aveva tra le gambe una busta da supermercato come quella descritta dalla donna.

Dopo un tentativo di fuga, l’uomo è stato fermato e identificato per un 61enne catanese. All’interno della busta i carabinieri hanno recuperato diverse custodie con monili in oro, argento e collane in perle e corallo. Il 61enne ha raccontato che aveva ritirato, previo corrispettivo di 50 euro, gli oggetti preziosi in casa della donna su richiesta telefonica di un altra persona.

Determinante è stato anche il riconoscimento effettuato dalla vittima, che ha confermato il ruolo del 61enne il quale è stato arrestato e posto ai domiciliari.

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