Finto disabile su sedia a rotelle ma camminava: sequestrati i beni

Vibo Valentia -Beni per 144mila euro sono stati sequestrati ad un presunto falso disabile dai carabinieri della Stazione di Zungri (Vibo Valentia) che hanno eseguito un decreto emesso dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

L’uomo risultava costretto all’uso della sedia a rotelle ma nel corso delle indagini i carabinieri avrebbero documentato come in realtà fosse in grado di camminare autonomamente e di svolgere le normali attività quotidiane.

Il provvedimento trae origine da un’indagine avviata nel gennaio scorso, che avrebbe consentito agli investigatori di acquisire elementi sull’indebita percezione di prestazioni assistenziali andata avanti per sette anni e quattro mesi.

L’indagato, avrebbe continuato a beneficiare del trattamento economico dichiarando una condizione di invalidità totale e permanente.

Parallelamente, i carabinieri di Zungri, con il supporto del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Vibo Valentia, hanno proceduto alla ricostruzione dei rapporti finanziari e patrimoniali dell’indagato, al fine di individuare beni e disponibilità economiche utili all’eventuale esecuzione del sequestro.

© Riproduzione riservata