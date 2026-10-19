Fiorello riporta il varietà subito dopo il Tg1

Dopo il Tg1 delle 20, inizia il varietà. Fiorello riporta lo spettacolo a un orario che appartiene alla storia della televisione italiana: subito dopo il telegiornale. E questa è la prima novità. Dov’eravamo rimasti? Alla domanda di Biggio che, nell’ultimo promo in onda esattamente una settimana fa, gli chiedeva: «Alla fine questo varietà lo facciamo o no?». Ebbene sì, si fa… per una sola puntata davvero straordinaria. Dopo tre promo che, da metà settembre, hanno alimentato l’attesa per il ritorno di Fiorello su Rai1, il mistero si scioglie: promessa mantenuta.

Fiorello porta il varietà di nuova generazione su Rai1 con “Tg1 edizione più che straordinaria”, andato in onda domenica 18 ottobre alle 20.30. Monologhi, musica, balletti, ospiti e improvvisazione: questo è il varietà di Fiorello, che ne reinventa ritmo e tempi attraverso un linguaggio inedito.

Al suo fianco Fabrizio Biggio, con il coinvolgimento dei giornalisti del Tg1 Giorgia Cardinaletti, Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Alessio Zucchini e la partecipazione a sorpresa di Annalisa, Gigi D’Alessio e TonyPitony. Le coreografie di Luca Tommassini.

I suoi show sono sempre stati seguiti da milioni di telespettatori. Ora Fiorello concentra tutti gli ingredienti del varietà in dieci minuti, senza rinunciare alla formula che li ha caratterizzati. Nel suo percorso tra radio, televisione e piattaforme digitali, lo showman continua a inventare formati, cambiare linguaggi e trasformare spazi insoliti in luoghi di intrattenimento. Questa volta, il palcoscenico è lo studio del telegiornale.

E, da domani, lunedì 19 ottobre, Fiorello torna con Biggio a condurre “La Pennicanza”, in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 13.45 su Rai Radio2, anche in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre e su RaiPlay. Uno studio completamente rinnovato e potenziato: tanta attualità, musica, imitazioni e improvvisazione per un appuntamento quotidiano nel quale la radio incontra le immagini.

Il jingle della nuova stagione è un regalo di Mina per Fiorello.

“La Pennicanza” è un programma di Rosario Fiorello scritto con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia, e con Fabrizio Biggio, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La produzione musicale è del maestro Enrico Cremonesi e a Danti. La regia radiofonica è di Marco Lolli, la regia video di Piergiorgio Camilli.

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