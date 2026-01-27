Fiorello scopre il cantante siciliano Tony Pitony

Fiorello conosce Tony Pitony. È stato dedicato al talento siculo fuori dagli schemi, il cuore della puntata di oggi de ‘La Pennicanza’, lo show di Fiorello in onda su Radio2.

“In questo piattume musicale che affligge la scena italiana, a illuminare tutto con la sua genialità arriva TonyPitony. Nessuno sa come si chiami davvero, nessuno ha mai visto il suo volto. Dicono che i suoi testi siano grevi… ma l’arte è arte”, ha detto Fiorello, che ha ospitato Tony per la prima volta in Rai.

“Non mi rendo conto del successo – ha detto l’artista – e meno male. In questo momento sono a casa a Londra e sto leggendo ‘Le 9999 foto dei piedi’: in realtà non esiste, è un libro che prima bisogna scrivere e poi leggere”.

E ha continuato, parlando della sigla del FantaSanremo che ha realizzato: “È merito del signor Papalina, che ha avuto fiducia in me. Io a Sanremo? No. Ma farà ridere”.

Tony Pitony è ormai un fenomeno in ascesa, dopo aver partecipato alle selezioni di X Factor, incassando solo sì di Mica, e dopo un periodo di oblio, l’artista siciliano – di lui si soltanto che è di Siracusa e del 1996 – è ricomparso come trend: “Ma tu lo conosci Tony Pitony?” è ormai una domanda che rimbalza sui social e che moltiplica il mistero sull’artista siciliano.

Chi lo definisce genio, chi “personaggio momentaneo”, oggi Tony Pitony ha incassato il riconoscimento di Fiorello.

Che in trasmissione rilancia: “Tony chiude i suoi concerti con My Way: il punto di arrivo della mia carriera sarà proprio duettare con te sulle note di My Way”. E poi, lo showman rilancia: “Se io fossi un cantante in gara a Sanremo, ti chiamerei per il duetto nella serata delle cover”.

E la telefonata si chiude simbolicamente con un vero duetto tra i due.

La Pennicanza si era aperta con una richiesta di aiuto da parte di Fiorello: “L’anteprimanza de La Pennicanza è dedicata, come sempre, allo stesso tema. Ieri sono stati stanziati 300 milioni di euro per tutto il Sud: Sicilia, Sardegna e Calabria. A dire il vero mi sembrano un po’ pochi, spero che vengano fatte stime più realistiche.

Inoltre, la Regione Sicilia ha attivato un Iban per le donazioni: lo trovate sui miei social. Donate quello che potete, anche un euro può fare la differenza”.

