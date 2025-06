Firenze, turista scivola facendosi un selfie agli Uffizi e sfonda un dipinto di fine Seicento

Firenze – Un turista inciampa mentre si fa un selfie agli Uffizi, cade su un dipinto di fine Seicento e lo sfonda. Il fatto è avvenuto oggi, sabato 21 giugno. A farne le spese è il Ferdinando dei Medici, opera del 1690 di Anton Domenico Gabbiani. L’opera normalmente conservata a Palazzo Pitti, in questi giorni è esposta agli Uffizi alla mostra «Firenze e l’Europa. Arti del Settecento agli Uffizi».

Il quadro, tra i protagonisti dell’esposizione che proseguirà fino all’autunno tanto da apparire in primo piano sulla pagina web delle Gallerie che promuovono la mostra, risulta ora con uno squarcio all’altezza del piede destro del Gran principe fiorentino. Secondo la direzione degli Uffizi tuttavia non si tratta di un danno grave e il dipinto sarà riparato e entro pochi giorni potrà tornare in esposizione. Secondo le prime indiscrezioni, un visitatore sarebbe inciampato sui gradini distanziatori installati proprio per tenere il pubblico a debita distanza dalle opere. Dalla direzione fanno sapere che l’uomo sarebbe scivolato mentre si faceva un selfie e che è già stato formalmente denunciato ai carabinieri.