Firmata la Convenzione tra l’Università “Kore” di Enna e l’ASP di Ragusa per la formazione degli studenti in Ostetricia e Infermieristica e tecnico di laboratorio biomedico

Ragusa – Al via a Ragusa l’avvio dei tirocini formativi destinati agli studenti del corso di laurea in Ostetricia e del corso di laurea magistrale in infermieristica e di tecnico di laboratorio biomedico afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Enna Kore.

È stata ufficialmente sottoscritta la convenzione attuativa tra la Libera Università degli Studi “Kore” di Enna e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

L’accordo, garantirà lo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio professionalizzante presso i Presidi Ospedalieri Giovanni Paolo II di Ragusa, Guzzardi di Vittoria e Maggiore-Baglieri di Modica.

Grazie a questa collaborazione, gli studenti potranno integrare la formazione teorica con esperienze pratiche altamente qualificate, sotto la supervisione di tutor clinici e universitari, in ambienti ospedalieri dotati di tutte le attrezzature necessarie e in linea con gli standard di sicurezza e qualità previsti dalla normativa vigente.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, che ha sottolineato come “la formazione sul campo sia fondamentale per costruire le competenze cliniche dei futuri professionisti sanitari, garantendo al tempo stesso un’assistenza sempre più qualificata ai cittadini”.

“Abbiamo voluto fortemente rafforzare le collaborazioni con l’Università Kore – ha detto Drago- . Un passaggio motivato principalmente da due necessità: dare risposta alla crescente domanda di formazione sanitaria che arriva dagli studenti ragusani e andare in soccorso del territorio che vive da anni una profonda emergenza in, contribuendo allo sviluppo della sanità regionale e favorendo la crescita di competenza in settori strategici della medicina”.

La convenzione avrà durata di sei anni e prevede anche la possibilità di rinnovare gli incarichi a docenti, tutor e coordinatori provenienti dal personale dell’ASP, contribuendo così allo sviluppo integrato di didattica, ricerca e assistenza sanitaria nel territorio.

© Riproduzione riservata