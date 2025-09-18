Folle fuga sull’auto rubata e lancio della droga dal finestrino. VIDEO

Gela – La polizia di Gela ha arrestato un ventenne per droga, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato bloccato dopo mezz’ora di folle fuga a bordo di un’auto rubata. Gli agenti hanno recuperato 500 grammi di marijuana gettata dal finestrino della macchina.

Nella tarda serata di martedì, il ventenne, insieme a un altro ragazzo, a bordo di una Fiat 500 sulla strada statale 117 bis Caltagirone-Gela, alla vista della polizia ha accelerato l’andatura allontanandosi a forte velocità. Gli agenti, dopo essersi messi al loro inseguimento, hanno controllato la targa della macchina, accertando che era stata rubata a Caltagirone lo scorso 12 settembre. Durante l’inseguimento, dal finestrino è stato lanciato un involucro con 500 grammi di marijuana, recuperato da altri agenti intervenuti nella zona.

Nel corso della folle corsa in direzione del centro abitato di Gela, i fuggiaschi hanno forzato un posto di blocco mettendo a repentaglio l’incolumità dei poliziotti e, dopo mezz’ora di inseguimento, si sono fermati in un vicolo cieco. I due hanno abbandonato il mezzo tentando di dileguarsi a piedi. Il ventenne è stato bloccato e arrestato, l’autista, invece, è riuscito a far perdere le sue tracce approfittando del passaggio dato al volo da uno scooter.

