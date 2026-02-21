Follia a Scicli, uomo in preda a raptus picchia personale dei supermercati e distrugge negozi. Arrestato

Come un ciclone ha distrutto tutto ciò che ha incontrato sulla sua strada

Scicli – Come un ciclone ha distrutto tutto ciò che ha incontrato sulla sua strada.

Un sabato mattina di passione a Scicli tra viale I Maggio e via Trieste, dove un uomo di circa 30 anni è andato di matto recandosi in diversi supermercati, bar e attività commerciali, prendendo a botte chiunque incontrasse sulla propria strada.

È stato fermato da polizia locale, dai carabinieri e soccorso da un’ambulanza del 118.

Tutto è iniziato nel supermercato Coop di via Trieste dove l’uomo, in evidente stato di alterazione psichica, ha dstrutto la cassa del supermercato, alcune vetrine e ha tirato una bottiglia di vetro in testa al titolare ferendolo gravemente.

Quindi si è sposato al supermercato Decò di viale I Maggio, poco lontano dal primo, picchiando una commessa. Da qui è tornato in via Trieste per fare altri danni al supermercato Coop. Di nuovo è risalito in via I Maggio e qui è andato a fare atti di vandalismo in un negozio di animali e in un bar.

Dopo gli agenti della polizia locale, sono accorsi in forze anche i carabinieri della vicina tenenza di Scicli che lo hanno immobilizzato e consegnato a un’ambulanza del 118.

Non si sa se l’uomo fosse in preda ai fumi dell’alcol o sotto effetto di droghe o comunque in uno stato di seria compromissione delle proprie facoltà mentali. Ha aggredito persone che non conosceva e che avevano come unica colpa quella di lavorare in un’attività commerciale.

© Riproduzione riservata