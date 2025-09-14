Follia al pronto soccorso di Ragusa, paziente scaraventa sedie a rotelle in aria

Ragusa – Un tedesco già noto alle forze dell’ordine si è reso protagonista di una serie di atti vandalici al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II ieri sabato a Ragusa.

L’uomo ha colpito con un pugno il vetro del triage e poi ha sferrato un altro colpo contro una porta d’ingresso del Pronto Soccorso. Quindi ha scaraventato in aria diverse sedie a rotelle nella sala d’attesa.

Attimi di panico tra i pazienti, nessuno dei quali è rimasto ferito. L’intervento della guardia giurata in servizio è stato tempestivo e ha contribuito a contenere la situazione. Poco dopo è arrivata sul posto anche una volante della Polizia a supporto.

