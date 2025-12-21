Follia alla movida: Valentina Peonio ferita a fucilate. Palermo fuori controllo

Palermo – Notte di violenza, paura e follia nel cuore della movida palermitana. La 33enne Valentina Peonio è rimasta gravemente ferita dopo essere stata raggiunta da alcuni colpi di un fucile da caccia esplosi in piazza Nascè, a pochi passi e a due anni esatti di distanza dall’omicidio Celesia, avvenuto nella discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi.

È stata colpita alle spalle da diversi pallini, nessuno avrebbe leso organi vitali. La sparatoria è avvenuta intorno alle due e mezza di notte. La giovane non sarebbe stata l’obiettivo dell’azione armata, ma una vittima collaterale della sparatoria esplosa in strada. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo che ha sparato è poi fuggito a bordo di una Smart e ha investito due pedoni all’altezza di via Mazzini, proseguendo la fuga in direzione piazza don Bosco.

“Mia figlia stava tornando a casa quanto è stata raggiunta da un proiettile – racconta la madre Francesca Palma -. E’ stato nostro figlio a chiamarci stanotte e a dirci quanto era successo. Mi è crollato il mondo addosso”. La donna attende notizie davanti al reparto del Trauma Center di Villa Sofia, accanto a lei il marito Paolo e alcuni parenti. La famiglia ha un negozio di protesi acustiche.

