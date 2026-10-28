Fondazione BAPR inaugura la sede presso Palazzo BAPS a Ragusa

Ragusa – La Fondazione BAPR inaugura oggi la propria sede negli spazi del palazzo BAPS in Piazza Matteotti a Ragusa. I locali accolgono la sede operativa, gli uffici istituzionali, il centro studi e le attività editoriali ed espositive della Fondazione BAPR, strutturando uno spazio di incontro con le realtà culturali, sociali e la comunità.

L’inaugurazione odierna rappresenta il secondo di tre appuntamenti, che vedono coinvolto il complesso di Piazza Matteotti, edificio ex Banca d’Italia. Il primo, lo scorso 28 settembre, con l’apertura della filiale di Ragusa Sede, la prima nella secolare storia della Banca. Oggi, il secondo appuntamento, in attesa del terzo che vedrà l’apertura dei locali destinati al Greentech Mediterranean Innovation Hub, che sarà la sede del programma di incubazione e accelerazione S.E.M.E.

L’operazione restituisce alla fruizione pubblica ambienti originariamente destinati alle attività finanziarie e ora rifunzionalizzati per ospitare un centro permanente dedicato allo sviluppo sociale, alla ricerca socioeconomica e alla valorizzazione del territorio e alla cultura.

«L’apertura della sede della Fondazione all’interno del Palazzo significa convertire un luogo della memoria economica in un punto di riferimento attivo e inclusivo, capace di accogliere iniziative culturali, sociali e formative e di generare valore per l’intera collettività», dichiara Arturo Schininà, Presidente di Banca Agricola Popolare di Sicilia.

«L’ingresso in questa sede costituisce un passaggio determinante per la crescita e l’operatività della Fondazione BAPR», sottolinea Carmelo Arezzo, Presidente della Fondazione BAPR. «Poter disporre di uno spazio dedicato e centrale ci permette, oltre ad incentivare le attività museali, di potenziare i progetti di ricerca, le iniziative culturali e i programmi rivolti ai giovani, offrendo al territorio e alle istituzioni un laboratorio permanente di idee e sviluppo».

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