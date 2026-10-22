Condividi "Fondi e polemiche all’Ars: 19,2 milioni per gli interventi nel Ragusano. È gradita la mancia" sui social

Palermo – Quattro milioni per l’ospedale di Modica, tre milioni per il dragaggio del porto di Scoglitti, finanziamenti per strade, scuole, impianti sportivi e illuminazione pubblica. Il prospetto degli interventi destinati alla provincia di Ragusa conta 53 voci per complessivi 19 milioni e 210 mila euro, nel quadro delle variazioni di bilancio approvate dal Parlamento siciliano e accompagnate da un duro scontro politico sulla distribuzione delle risorse ai territori.

Il via libera dell’Assemblea regionale . Al momento del voto finale Pd, Movimento 5 Stelle e Controcorrente hanno abbandonato l’Aula. Al centro delle contestazioni, gli interventi territoriali bollati dalle opposizioni come «mancette».

Le somme si inseriscono nella manovra denominata “Coesione e crescita”, il disegno di legge sulle variazioni di bilancio della Regione, dal valore complessivo di circa 1,4 miliardi di euro. Si tratta di un provvedimento che modifica le previsioni del bilancio regionale, finanziando misure per imprese, famiglie, enti locali e infrastrutture.

Nel provvedimento trovano spazio anche 170 milioni per gli interventi territoriali, il capitolo che ha alimentato lo scontro tra maggioranza e opposizioni.

La voce singola più consistente riguarda l’Asp di Ragusa: quattro milioni di euro per il presidio “Nino Baglieri” di Modica. Il finanziamento comprende il completamento dell’edificio del dipartimento di salute mentale e del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, dell’ala B, del parcheggio antistante e della relativa illuminazione.

Al Comune di Modica sono indicati altri 400 mila euro per l’efficientamento energetico dell’impianto di condizionamento dei locali della Fondazione Teatro Garibaldi. Attraverso il Libero Consorzio sono inoltre previsti 275 mila euro per il PalaRizza, 190 mila per le torri faro dello stadio Pietro Scollo e 160 mila per il campo di calcetto, i locali del centro polivalente di contrada Montesano e la viabilità limitrofa.

Queste voci portano a 5 milioni e 25 mila euro le risorse esplicitamente riferibili a Modica, senza attribuire interamente alla città i 170 mila euro destinati alla provinciale Caitina–Cava Gucciarda–Sampieri.

Vittoria e Comiso, oltre quattro milioni ciascuna

Al Comune di Vittoria il prospetto attribuisce 4 milioni e 260 mila euro. Tre milioni riguardano il dragaggio del porto di Scoglitti, un milione la valorizzazione dell’ex cinema Barone Garibaldi, 140 mila euro la riqualificazione di via Paolo Arias e 120 mila il campo sportivo Lucarella a Scoglitti.

Per Comiso il totale è di 4 milioni e 90 mila euro. Sono previsti 800 mila euro per la pavimentazione delle strade comunali e altrettanti per la stazione degli autobus tra via Gandhi e via delle Betulle, con la viabilità connessa. Al cimitero vanno 700 mila euro; alle strade di Pedalino e alla copertura termoisolante della scuola dell’infanzia Mazzini 400 mila euro ciascuno. Altri 200 mila euro finanziano la manutenzione di griglie e caditoie. Una voce da 790 mila euro è indicata nel documento come “interventi di riqualificazione”, senza ulteriori specificazioni.

Ragusa, strade e impianti sportivi

Al Comune capoluogo sono destinati un milione e 390 mila euro. La quota maggiore, 700 mila euro, riguarda via Vittorio Tiralongo, nel tratto tra l’ospedale Giovanni Paolo II e la provinciale 13.

Seguono 210 mila euro per il nuovo campo polivalente dell’oratorio San Pio X e 150 mila per l’eliminazione delle barriere architettoniche del vecchio granaio di Ibla. Sono indicati anche 100 mila euro per il parco giochi di via Monte Cervino, altrettanti per una piazzetta attrezzata a Tre Casuzze, 70 mila per i campi del maneggio di contrada Selvaggio e 60 mila per il campetto della parrocchia San Pier Giuliano Eymard.

Gli altri Comuni e le strade provinciali

A Ispica vanno 920 mila euro, suddivisi in dieci interventi su strade, scuole, cimitero, ex mercato, raccolta dei rifiuti, pensiline e spazi urbani. Acate figura con 550 mila euro per impianti sportivi, viabilità, efficientamento energetico, climatizzazione delle scuole e sicurezza stradale.

Sono inoltre indicati 350 mila euro per Monterosso Almo, destinati a viabilità e parchi inclusivi; 250 mila per Scicli, per il mercato ortofrutticolo di contrada Spinello; 160 mila per Santa Croce Camerina, per l’illuminazione; 100 mila per Giarratana, per le strade; e 50 mila per Pozzallo, per area giochi, parco inclusivo e spazi sportivi.

Al Libero Consorzio comunale di Ragusa fanno capo complessivamente 2 milioni e 300 mila euro. Oltre agli interventi sportivi di Modica, figurano 500 mila euro per la manutenzione e la sicurezza delle provinciali Sotto Chiaramonte–Acate e Comiso–Grammichele e altri 500 mila per l’asse litoraneo tra Scoglitti e Santa Croce Camerina. Le restanti risorse riguardano manutenzioni e illuminazione lungo diverse provinciali. Allo Iacp di Ragusa sono destinati 390 mila euro per recupero edilizio.

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