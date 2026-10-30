Fontanarossa, prorogata la chiusura del settore B1: ‘Ma nessun impatto sui voli’

Catania – È stata prorogata fino alle 12 di oggi la chiusura del settore B1 dello spazio aereo dell’Etna, disposta per la presenza di cenere vulcanica. Una debole emissione è ancora in corso, con la nube che si sposta verso sud-est a una velocità di circa 28 chilometri orari. La nube è stimata tra la superficie e una quota di circa quattro chilometri sul livello del mare.

Il codice di allerta per l’aviazione Vona resta rosso. Nessuna ripercussione, intanto, sulle operazioni dell’aeroporto di Catania. “Nella giornata di oggi non ci sono stati ritardi in nessun volo e l’impatto della chiusura del settore B1 è nullo sulle operazioni a Fontanarossa”, hanno fatto sapere ieri dalla società di gestione dello scalo etneo.

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