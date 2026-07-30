Fontane di lava: allarme rosso sull’Etna, chiuso uno spazio aereo all’aeroporto di Catania

Catania – Dall’una di questa notte è in corso una nuova eruzione dell’Etna. E’ partita come attività stromboliana dal cratere Voragine, per poi passare a fontane di lava, con l’emissione di brandelli di magma incandescente che ricadono nella zona sommitale del vulcano. Il fenomeno, seppure di non elevata energia, è legato all’ampiezza del tremore, che è su livelli alti.

Dal vulcano parte una lunga colonna di cenere in direzione nord-ovest. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha emesso un avviso per l’aviazione (il Vona) di massima allerta, ovvero di colore rosso. Sull’Etna è stato chiuso a scopo precauzionale uno spazio aereo, ma l’attività dell’aeroporto di Catania non si ferma. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

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