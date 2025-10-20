Ford contro Ford sulla Vittoria-Scoglitti

Vittoria – Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 10,30 sulla ex strada provinciale 17 (Vittoria-Scoglitti), nei pressi della rotatoria di contrada Cicchitto Gaspanella. Lo scontro ha coinvolto una Ford C-Max con targa estera e una Ford EcoSport. Due i feriti: una ragazza di circa 20 anni, passeggera della C-Max, con escoriazioni agli arti e un lieve trauma cranico, e un anziano di 72 anni, conducente dell’EcoSport, con contusioni al torace e alle gambe. Entrambi sono stati medicati sul posto dal 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Vittoria, dove sono stati dimessi dopo i controlli.

© Riproduzione riservata