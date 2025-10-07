Formentera, l’autopsia esclude la morte violenta per Luisa Asteggiano: rimesso in libertà il compagno Ivan Sauna

Formentera – La morte di Luisa Asteggiano, l’italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera, «non è avvenuta per un evento violento». È quanto assicura il comando della Guardia Civil delle Baleari in una nota.

Ivan Sauna, il compagno 51enne della donna fermato domenica, è stato rimesso in libertà subito dopo l’interrogatorio di questa mattina davanti al magistrato.

«Dopo la realizzazione dell’autopsia, è stato chiarito che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere, in attesa di altri risultati di analisi sollecitati per determinare le cause della morte», segnalano gli investigatori.

Il primo a non credere all’ipotesi dell’omicidio era stato il fratello della vittima, Christian: «Mia sorella mi raccontava spesso dell’aggressione che aveva avuto un anno e mezzo fa, che le aveva cambiato la vita. Per questo credo che quanto accaduto non sia stato un omicidio ma un incidente», aveva detto. «Qualcuno l’aveva aggredita alle spalle, lei aveva sbattuto la testa e aveva perso del liquido cerebrale. – ha raccontato – Da quel giorno Luisa non è stata più lei: non sentiva più da un orecchio. Perdeva l’equilibrio. Più volte mi aveva mostrato i lividi che si provocava cadendo. Non stava più in piedi da sola. È facile pensare che ciò che è accaduto sia frutto di un incidente».

