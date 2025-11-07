Vittoria è sott'acqua

Condividi "Forte pioggia, allagamenti a Ragusa e Vittoria, gran lavoro dei vigili del fuoco" sui social

Ragusa – A causa delle avverse condi-meteo di oggi le squadre operative del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa stanno operando per i danni provocati dalle acque meteoriche. Diverse le richieste di intervento per auto in panne a causa delle infiltrazioni di acqua piovana e per gli allagamenti di scantinati.

Tre squadre stanno operando nel territorio di Vittoria da dove sono pervenute la maggior parte delle richieste, per talune tipologie di interventi, mentre una squadra sta operando nel comprensorio di Ragusa.

© Riproduzione riservata