Condividi "Fortissime raffiche di vento e pioggia, autostrada A18 tra Giarre e Messina chiusa e poi riaperta" sui social

Giarre, Catania -La tempesta extratropicale si sta abbattendo sulla Sicilia. Dopo i disagi di ieri a Palermo, nella notte e questa mattina la fascia nordorientale dell’isola è sferzata da raffiche di vento fortissime, fino a oltre 170 chilometri orari registrati a Fiumedinisi, oltre 150 a Messina città dove le scuole sono rimaste chiuse alla luce delle previsioni. Sullo Stretto ha piovuto per tutta la notte.

Il Consorzio autostrade siciliane poco dopo le 7 del mattino ha annunciato la chiusura dell’autostrada A18 Catania-Messina nel tratto compreso tra Giarre e Messina Tremestieri, in entrambe le direzioni. Sulla carreggiata si segnalano crolli di alberi. Dopo un’ora abbondante l’autostrada è stata riaperta in entrambe le direzioni, con le auto rimaste bloccate che hanno iniziato a procedere dietro la macchina della polizia stradale.

Sullo Stretto i traghetti tra Villa San Giovanni e Messina stanno operando regolarmente, gli aliscafi sono invece fermi. Diverse cadute di alberi si registrano a Messina e nei centri della costa ionica.

© Riproduzione riservata