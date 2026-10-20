Forza Italia, il sindaco di Scicli Mario Marino aderisce, Minardo: “Avanti con apertura al civismo”

Palermo – “Do il benvenuto in Forza Italia al sindaco di Scicli, Mario Marino. La sua adesione rappresenta un importante contributo al percorso di crescita e radicamento che stiamo portando avanti in tutta la Sicilia, valorizzando le esperienze amministrative e le competenze che provengono dai territori”. Lo dichiara Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia.

“L’apertura alle forze civiche è uno degli elementi centrali del nostro progetto politico. Vogliamo un partito capace di dialogare con chi, anche al di fuori dei tradizionali percorsi partitici, ha dimostrato impegno e responsabilità al servizio delle proprie comunità. L’ingresso di Mario Marino va esattamente in questa direzione e conferma la volontà di costruire una Forza Italia sempre più aperta, inclusiva e rappresentativa delle realtà locali”, conclude Minardo.

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