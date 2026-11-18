Palermo – Sarà Giorgio Mulè il candidato designato da Forza Italia alla presidenza della Regione Siciliana. Secondo quanto si apprende, in una riunione di ieri alla presenza dei vertici del partito è stata individuata nel vicepresidente della Camera la figura su cui puntare per le regionali del 2027. Alla riunione erano presenti il segretario nazionale Antonio Tajani e i vicesegretari Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni e i capigruppo alla Camera e al Senato Enrico Costa e Stefania Craxi.

L’indicazione – anticipata dall’agenzia Italpress – segna una svolta nel confronto che da settimane attraversa il partito in Sicilia sulla successione al governatore uscente Renato Schifani, mentre il leader regionali degli azzurri Nino Minardo rientrava da una due giorni di incontri politici in Sicilia. Proprio Minardo aveva rivendicato ancora ieri a Forza Italia l’indicazione del candidato di centrodestra per la presidenza, indicazione ribadita dai vertici degli “azzurri” concordi nella convergenza su Mulè.

Nei mesi scorsi, Mulè aveva più volte dato la sua disponibilità al partito per la corsa a Palazzo d’Orléans, chiedendo al centrodestra di decidere in tempi rapidi.

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