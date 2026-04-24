Forza Italia, trovata l’intesa: Minardo commissario in Sicilia. Schifani non va da Tajani

Falcone è di diverso avviso: avrebbe gradito un nome con maggiore tradizione forzista visto che Minardo è rientrato alla base un anno fa dopo la parentesi alla Lega. E fino all’ultimo Falcone ha anche accarezzato l’idea di un ruolo per sé o per Mulè. Ma sarebbe stato uno schiaffo a Schifani e Tajani non si è voluto spingere fino a questo punto.

Tanto più che Schifani da giorni ripeteva che Minardo è un forzista molto vicino a lui: subita la scelta del commissariamento, il presidente ha voluto condividere almeno il nome del commissario.

Una linea che Schifani ha fatto trapelare in mattinata durante il blitz a Niscemi, ricordando che con Tajani il dialogo non si è mai interrotto («bisogna fare squadra e io e lui l’abbiamo sempre fatta»). Diverso l’atteggiamento del presidente verso Mulè: «Abbiamo rapporti normali» ha detto, gelido, il presidente.

«Con Nino Minardo siamo vicini da molti anni, anche con la sua famiglia – ha detto il governatore -. E ho gestito il suo passaggio in Forza Italia, così come quello del sindaco di Ragusa Peppe Cassì».