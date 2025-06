Fotografia e Filosofia a Ragusa, un incontro a Ragusa

L’appuntamento è per domenica 8 giugno alle ore 18:30 presso l’auditorium del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti

Ragusa -Ritorna a Ragusa – per il secondo anno consecutivo – l’appuntamento con Photo-Sophia 2025.

Fotografia e Filosofia hanno in comune un percorso di luce. Così come la fotografia usa la luce per immortalare attimi e bellezza, allo stesso modo la filosofia attiva propone un cammino diretto ad illuminare sempre più la nostra vita.

Photo-Sophia è il progetto tramite il quale vogliamo rappresentare la forza dinamica della filosofia attiva attraverso la fotografia.

Il percorso filosofico, già intrapreso nel 2024 con le “4 Facce della Piramide” – Arte, Mistica, Scienza, Polis – prosegue quest’anno con il focus sull’archetipo del Bello, sviluppato come “Bello & Sublime”.

Siamo giunti così a proporre un sentiero fotografico che parte dal Bello, passa attraverso le tipologie del Sublime, per poi approdare alla Bellezza della Morale.

Ad inaugurare la mostra ci sarà un incontro culturale dedicato al tema del “Sublime”, argomento denso di significato ed ispirazione nell’ambito della ricerca filosofica.

A seguire, i 5 autori degli scatti – Cecilia Dafne Ferlito, Roberta Giordano, Lucio Lai, Corrado Amedeo Presti e Rocco Schininà – presenteranno ciascuno il proprio percorso fotografico, unitamente alle riflessioni filosofiche che lo hanno generato.

L’appuntamento è per domenica 8 giugno alle ore 18:30 presso l’auditorium del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti, a Ragusa. Inoltre, la mostra sarà fruibile fino a lunedì 16 giugno presso la galleria espositiva del Centro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Nuova Acropoli al 351-8831515.

© Riproduzione riservata