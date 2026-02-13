Fotografia, Oreste Monaco e il suo Animum in fabula in mostra a Catania

Catania – Venerdì 20 febbraio sarà inaugurata alla Galleria Carta Bianca una mostra fotografica di Oreste Monaco dal titolo Animum in fabula.

Nato nel 1992, ha iniziato a dipingere da bambino ed ha continuato sino all’età di 19 anni, quando si è trasferito a Milano per studiare Art Direction presso l’Istituto Europeo di Design. È lì che ha iniziato a esplorare la fotografia come forma di espressione artistica. Durante il periodo milanese ha iniziato anche a lavorare nel campo della pubblicità, una carriera che in seguito lo ha portato in Spagna, dove è diventato direttore creativo in un’importante agenzia di Madrid. Dopo quasi un decennio lontano dalla Sicilia, è tornato a Catania alla fine del 2020, per dedicarsi esclusivamente all’arte fotografica.

La mostra da Carta Bianca è una selezione accurata della sua produzione artistica, che si prefigge di esplorare il tema del coraggio nell’affermazione della propria identità, delle scelte che vengono intraprese durante fasi cruciali della vita. Le storie rappresentate sono volutamente connesse ad un passato arcaico e mitologico ma fortemente legate alla contemporaneità grazie a protagonisti che sfidano il loro intorno semplicemente esistendo.

Come scrive Elisabetta Roncati “Oreste Monaco è un giovane artista che ha trasformato la fotografia in una scelta esistenziale e in una profonda ricerca espressiva…. L’artista siciliano invita lo spettatore a lasciarsi immergere in un dialogo intimo con le immagini, a condividere un viaggio consapevolmente visionario che, pagina dopo pagina, conduce dentro il proprio mondo interiore”.

Narrazioni visive in cui ogni ritratto fotografico è la scena di una fiaba senza tempo, abitata da figure che incarnano antichi miti ed eroi contemporanei. L’elegante ricerca, nasce dall’incontro tra immaginario mitologico, ricerca psicologica e questioni sociali legate al femminismo, all’identità di genere, alla salute mentale e ai diritti LGBTQIA+.

Dal 2020, Monaco ha esposto le sue opere a Milano, Parigi, Basilea, Knokke, Karlsruhe e Greifswald.

Da martedì a venerdì 11.00/13.00 – 17.00/20.00, sabato 11.00/13.00

Domenica e lunedì chiuso.

Per appuntamenti in giorni e orari diversi – tel. 336 806 701

Galleria Carta Bianca, via Francesco Riso, 72/b Catania – galleriacartabianca.it.

