Frana a Niscemi, Procura di Gela apre un fascicolo per disastro colposo

Niscemi, Caltanissetta – La Procura di Gela ha aperto un procedimento penale, sulla frana a Niscemi, per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Dopo il sopralluogo di ieri nella zona rossa di Niscemi del procuratore Salvatore Vella, stamani, è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti.

Il procedimento è assegnato a due pm oltre che al procuratore capo.

Nel pomeriggio di oggi la viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava, sarà a Niscemi per un sopralluogo nelle aree colpite dalla frana che sta interessando il centro abitato. Previsti incontri con autorità locali e tecnici.

Centinaia di bambini sono costretti a stare a casa perché le scuole elementari che frequentano sono state chiuse per la frana che sta mettendo in ginocchio la comunità di Niscemi. Sono cinque gli istituti che sono stati chiusi perché si trovano nelle zone rosse: Belvedere, Don Bosco, San Giuseppe, Collodi e Pirandello.

Solo due plessi elementari sono aperti perché al di fuori delle aree a rischio: Mario Gori e Don Milani. Nessun problema per gli alunni delle medie di Verga e Manzoni.

