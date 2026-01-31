Frana Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio

Dall’alto sono visibili negli immobili pezzi di stanze, mobili, elettrodomestici, in alcuni casi si notano foto appese sui muri di famiglie con bambini. Le abitazioni si sbriciolano lentamente, fino al cedimento definitivo come nel caso di questa palazzina di tre piani.

La pioggia sta accelerando il processo di sgretolamento del fronte della frana. Allo stato attuale, l’acqua, come ha spiegato l’ingegner Leonardo Santoro, dell’Autorità di Bacino in Sicilia— si riversa «direttamente sulla ‘ferita aperta’ del costone, continuino a infiltrarsi nel terreno accelerando lo sgretolamento del fronte». «Un fenomeno», avverte, «che potrebbe provocare l’arretramento progressivo della frana verso monte fino a 30 metri, mettendo a rischio nuove case». Per evitarlo, occorrerebbe un intervento di emergenza: «Una canaletta di quattro chilometri, in grado di intercettare l’acqua che scende e convogliarla lateralmente verso i canali naturali, evitando che attraversi il corpo instabile della frana», spiega l’ingegnere.