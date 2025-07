Condividi "Francesca Guccione pubblica l’arrangiamento ufficiale di “Flight from the City” di Jóhann Jóhannsson" sui social

Modica – Esce oggi “Flight from the City (Revisited 2025)”, il nuovo arrangiamento ufficiale firmato dalla compositrice e violinista siciliana Francesca Guccione della celebre traccia di Jóhann Jóhannsson, compositore visionario e vincitore del Golden Globe 2015 per la miglior colonna sonora originale con il film La teoria del tutto (The Theory of Everything).

Riletta per pianoforte, violino e sintetizzatori analogici, questa nuova versione è frutto di una collaborazione internazionale con il violinista losangelino Bryan Senti e il pianista e sound designer Ben J. Connolly. Pubblicato dall’etichetta tedesca Neue Meister, l’arrangiamento restituisce l’intensità emotiva e la poetica rarefatta della composizione originale, dialogando con essa attraverso una nuova sensibilità sonora.

Dopo l’uscita dei precedenti arrangiamenti ufficiali di “Good Night, Day” e “Eurydice”, quest’ultimo particolarmente apprezzato dal pubblico e dalla critica, “Flight from the City (Revisited 2025)” rappresenta un nuovo e importante capitolo nel percorso di ricerca di Francesca Guccione sull’universo sonoro di Jóhann Jóhannsson.

Un elemento distintivo di questo progetto – così come dei precedenti arrangiamenti “Good Night, Day” ed “Eurydice” – è l’approvazione ufficiale da parte del manager che gestisce l’eredità artistica del compositore islandese, un riconoscimento raro e prezioso, concesso solo ad artisti capaci di rispettare e valorizzare profondamente la visione poetica e artistica di Jóhannsson.

«Ricevere l’approvazione ufficiale da parte del manager che cura l’eredità artistica di Jóhannsson è un onore immenso» – dichiara Francesca Guccione – «Significa avere il privilegio di entrare, in punta di piedi, in un mondo poetico tra i più profondi e riconoscibili della musica contemporanea».

Con questa pubblicazione, Francesca prosegue la sua personale esplorazione delle intersezioni tra suono acustico ed elettronico, tra memoria e paesaggio interiore, rendendo omaggio a un maestro che ha profondamente segnato il panorama della musica per immagini e della composizione post-minimalista.

Un tassello importante nel percorso di un’artista che, pur guardando lontano, non dimentica le proprie origini siciliane.

“Flight from the City (Revisited 2025)” è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

