Francesca porta avanti la gravidanza nonostante la malattia: muoiono madre e bimbo

Frosinone – Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era alla sua seconda gravidanza durante la quale, però, sono insorte gravi complicanze legate alla patologia di cui era affetta da sei anni e per la quale era stata sottoposta a un trapianto di fegato.

Quando aveva saputo di esser rimasta incinta, aveva comunque deciso di portare avanti la gravidanza, consapevole dei rischi ai quali andava incontro. E negli ultimi giorni sono sopraggiunge delle complicanze: la donna è così stata trasferita a Roma per poterle stimolare il parto ed evitare infezioni interne. Ma i tentativi sono risultati vani e, dopo aver perso il figlio, è deceduta anche lei. La 37enne lascia il marito ed il primogenito.

L’amministrazione comunale di Veroli ha espresso “il più profondo cordoglio per la tragedia che ha colpito la nostra città. Siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile e doloroso”.

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