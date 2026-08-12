Francesco Gabbani colto da malore durante il concerto a Letojanni, il VIDEO

Un fuori programma.
di Redazione
Letojanni, Catania – Letojanni gremita per Francesco Gabbani. Ma dopo cinque brani l’artista colpito da un malore è costretto a sospendere il concerto. (video di Sonia Di Stefano).
© Riproduzione riservata
Un fuori programma.
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Letojanni, Catania – Letojanni gremita per Francesco Gabbani. Ma dopo cinque brani l’artista colpito da un malore è costretto a sospendere il concerto. (video di Sonia Di Stefano).
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