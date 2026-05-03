Francesco Guccini riappare in pubblico: “Non uscivo di casa da 18 mesi”

Reggio Emilia – Francesco Guccini si è presentato ieri ai Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, ospite dell’incontro ’Canterò soltanto il tempo’, omonimo della mostra recentemente inaugurata nello Spazio Gerra. Il cantautore di 85 anni ha confessato: «Non uscivo di casa da 18 mesi, avevo un po’ paura».

Una sala gremita ha accolto il cantautore, che ha dialogato con Lorenzo Immovili e Stefania Carretti. In un racconto che ha permesso di ripercorrere una parte della sua carriera, ma anche di scoprire i suoi ultimi anni.

La malattia

L’incontro è stata anche l’occasione di scoprire un Guccini diverso, anche a causa della malattia che lo ha colpito: «Non riesco più a leggere, una cosa che mi addolora tantissimo.

Per questo guardo molta televisione”. Il cantante svela quindi il suo rapporto quasi ’masochistico’ che ha con il media televisivo, raccontando anche di seguire anche programmi piuttosto inaspettati: “Guardo anche programmi che potrei definire spazzatura come ’Temptation Island’ o il ’Grande Fratello’. Mi diverto molto a vederle, naturalmente con quello spirito un po’ snob. Quello che mi fa ridere è il fatto che sia tutto finto e costruito ad arte dagli autori».

Le canzoni di oggi

Passando invece alla musica e al confronto tra presente e passato Guccini si esprime in maniera piuttosto netta: “Io ho fatto un altro mestiere: una volta avevamo la volontà, magari fallace, di voler dire qualcosa, di raccontare un’idea, una persona, una situazione. Ora non ci sono più questo tipo di canzoni. È finita l’epoca d’oro del cantautore italiano”.

© Riproduzione riservata