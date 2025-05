Francesco Renga è costretto ad alzare bandiera bianca: «Sono mortificato, annullo due concerti in Sicilia»

Nel ventesimo anniversario della canzone «Angelo» con cui Francesco Renga vinse Sanremo, accade un fatto inedito nella carriera dell’artista bresciano. Dopo quarant’anni di carriera è costretto ad alzare bandiera bianca e ad annullare i primi due concerti del tour in Sicilia.

Il cantautore che risiede ai piedi del monte Maddalena in città a Brescia affida a una storia Instagram tutta la propria delusione: «Non mi è mai capitato in 40 anni di concerti e tour… per la prima volta mi trovo costretto ad annullare queste prime due date siciliane» esordisce.

Così il vincitore del Festival di Sanremo nel 2005 con il brano dedicato alla propria figlia Jolanda, spiega ai fans le ragioni di questo imprevisto: «Finite le prove, settimana scorsa mi sono beccato una bronchite che poi si è trasformata in una laringite virale. Ho aspettato la visita di stamattina (venerdì 30 maggio) perché volevo assolutamente non deludere nessuno, perché questa cosa mi mortifica… Mi fa impazzire solo l’idea».

Prima di maturare la difficile decisione, Renga si è sottoposto all’ultima visita dallo specialista: «Purtroppo la situazione non è migliorata, l’otorino ha sconsigliato vivamente ogni sforzo vocale per non compromettere la guarigione e così l’intero tour».

Pertanto il cantautore bresciano non ha potuto far altro che prendere atto della situazione e ha chiesto perdono a tutti i propri fans e alle maestranze che lavorano all’allestimento dello spettacolo. «Mi dispiace così tanto e sento il peso di questa responsabilità. Chiedo scusa a voi, ai miei musicisti, a tutte le persone che lavorano per questo meraviglioso tour che sta per partire. Ai miei collaboratori. A presto».

© Riproduzione riservata