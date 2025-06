Francia, sparatoria durante il matrimonio: uccisa la sposa e un’altra persona. Tre feriti gravi

Intorno alle 4 del mattino gli sposi, un ragazzino di 13 anni e un’altra persona sono saliti in un’auto, quando all’improvviso quattro individui a volto coperto sono arrivati e hanno sparato in direzione del veicolo. Secondo la procura di Avignone, la sposa è tra le persone uccise nella sparatoria. L’altro morto è uno dei quattro aggressori: in base a una versione è stato raggiunto dai colpi sparati dagli amici della vittima mentre scappava a piedi, un’altra fonte indica che è stato investito dall’auto.

La pista principale seguita dalla sezione investigativa della gendarmeria di Marsiglia è un regolamento di conti. Nello stesso dipartimento, ma senza che sia stato possibile per ora stabilire un collegamento certo tra i due casi, poche ore dopo, intorno alle 6 e 30, un ventenne è stato ucciso in un’altra sparatoria. Stavolta ad Avignone, a circa cinquanta chilometri da Goult, nella zona commerciale Cap Sud. Una donna è rimasta ferita, trasportata in ospedale assieme a un’altra in stato di choc.