Francis Ford Coppola dimesso da Tor Vergata

Roma – Il regista Francis Ford Coppola è stato dimesso nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 agosto, dal policlinico Tor Vergata, dove è stato sottoposto a un intervento programmato di ablazione per la fibrillazione atriale. Secondo fonti ospedaliere sta bene.

Nei giorni scorsi, dopo la diffusione della notizia del suo ricovero, era stato lo stesso regista, sceneggiatore e produttore cinematografico 86enne a rassicurare i fan sulle sue condizioni, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio account Instagram: “Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene”, ha scritto Coppola “mentre sono a Roma sto approfittando per fare l’aggiornamento dopo 30 anni della procedura contro la fibrillazione atriale con un grande medico italiano, il dottor Andrea Natale! Sto bene!”. Molti i commenti di star sollevate alla notizia. Tra i primi Sharon Stone, che ha scritto: “Ti amiamo dolcezza”.

Coppola era stato in Italia negli ultimi giorni di luglio per presentare una proiezione del suo film “Megalopolis” al Magna Graecia Film Festival di Soverato, in provincia di Catanzaro. Poi è tornato negli Usa per un’altra serie di presentazioni del film prima a San Francisco il primo agosto e poi a Portland il 3 agosto.

