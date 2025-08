Francis Ford Coppola ricoverato in un reparto dell’ospedale di Tor Vergata a Roma

Roma – Il regista americano premio Oscar Francis Ford Coppola è stato ricoverato a Roma, al Policlinico Tor Vergata. Coppola, firma di capolavori come Il Padrino e Apocalypse now, sarebbe entrato in reparto martedì mattina. A metà luglio, era stato ospite del Magna Grecia Festival, in Calabria, per presentare il suo ultimo film, apprezzatissimo, Megalopolis.

All’origine del ricovero molto probabilmente la necessità di controlli dopo aver riscontrato problemi di carattere cardiaco. Francis Ford Coppola è molto legato all’Italia, e in particolare a Roma dove a ottobre 2024 ha ricenuto dal sindaco Gualtieri la massima onorificenza, la Lupa capitolina,

