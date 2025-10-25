Francis Ford Coppola: «Sono sul lastrico», il regista vende la sua collezione di orologi. FOTO

Coppola ha impegnato oltre 120 milioni di dollari nel film «Megalopolis», uno dei peggiori incassi del 2024
di Redazione
Al verde dopo aver auto-finanziato l’ultimo film, Francis Ford Coppola vende i suoi orologi per «restare a galla»: sette esemplari di pregio
appartenenti al leggendario regista del Padrino saranno messi all’asta da Phillips il 6 dicembre.
«Ho bisogno di soldi per tenere la barca a galla», ha detto al New York Times lo stesso Coppola il cui ultimo film Megalopolis è stato un clamoroso flop di critica e al box office nordamericano aprendo a sale semivuote lo scorso settembre.
L’86enne regista si era consumato per decenni sulla favola di avanguardia vendendo due cantine del suo impero vinicolo per rastrellare i 120 milioni di dollari di costi di produzione più altri 20 milioni per il marketing. Deludente la prova dei botteghini con appena 14 milioni di dollari di incassi.
Al centro della vendita di Phillips c’è un orologio disegnato dallo stesso Coppola nel 2014 in collaborazione con F.P. Journe, un’azienda svizzera le cui creazioni sono così costose da far sembrare un Rolex un semplice Swatch.
Quello messo all’incanto dal regista è caratterizzato da un design openwork (un termine che, nel linguaggio dell’orologeria, indica i modelli che al
posto del quadrante tradizionale mettono a vista gli ingranaggi interni) con al centro del quadrante una mano guantata, le cui dita scompaiono e ricompaiono in diverse configurazioni a seconda dell’ora.
F.P. Journe, il prototipo FFC (dalle iniziali del proprietario, il regista Francis Ford Coppola) è stimato oltre 1 milione di dollari
Battezzato Ffc dalle iniziali del proprietario, l’orologio è stato messo in commercio nel 2021 e ha un prezzo di listino di circa 1 milione di dollari. Ne sono stati prodotti pochissimi esemplari: nel 2021, un prototipo è stato venduto per quasi 5 milioni di dollari durante un’asta benefica biennale che si tiene a Ginevra sotto l’alto patrocinio del principe Alberto II di Monaco.
