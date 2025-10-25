Francis Ford Coppola: «Sono sul lastrico», il regista vende la sua collezione di orologi. FOTO

Quello messo all’incanto dal regista è caratterizzato da un design openwork (un termine che, nel linguaggio dell’orologeria, indica i modelli che al

posto del quadrante tradizionale mettono a vista gli ingranaggi interni) con al centro del quadrante una mano guantata, le cui dita scompaiono e ricompaiono in diverse configurazioni a seconda dell’ora.

Battezzato Ffc dalle iniziali del proprietario, l’orologio è stato messo in commercio nel 2021 e ha un prezzo di listino di circa 1 milione di dollari. Ne sono stati prodotti pochissimi esemplari: nel 2021, un prototipo è stato venduto per quasi 5 milioni di dollari durante un’asta benefica biennale che si tiene a Ginevra sotto l’alto patrocinio del principe Alberto II di Monaco.