Frantuma vetrata di una panineria per rubare alcolici, arrestato rumeno

Vittoria – Un uomo di 65 anni di nazionalità rumena è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Vittoria con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento, dopo aver svaligiato una panineria in pieno giorno. Nonostante l’arresto, è stato rimesso in libertà con il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La vicenda si è svolta durante la pausa pranzo. L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha mandato in frantumi i vetri di una panineria per introdursi all’interno e rubare delle bevande alcoliche. Allertati dal trambusto, gli agenti di una volante della polizia sono intervenuti trovando l’uomo ancora sul posto. Alla vista della polizia, il 65enne ha mostrato un coltello, ma è stato rapidamente bloccato e arrestato.

Dopo la denuncia del titolare dell’esercizio commerciale, l’uomo è stato trasferito in carcere. Ieri mattina, comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, Giovanni La Terra, l’arresto è stato convalidato. Tuttavia, su richiesta dell’avvocato difensore, il giudice ha deciso di rimettere in libertà il cittadino rumeno, imponendo solo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’avvocato difensore ha chiesto i termini a difesa e il processo per direttissima è stato fissato per l’8 settembre.

