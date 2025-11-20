Fratelli d’Italia contro Carmen Consoli: «Ha insultato Giorgia Meloni, che triste declino»

Palermo – Fratelli d’Italia se la prende con Carmen Consoli. Sui profili social ufficiali del partito nazionale è stato rilanciato un breve video della cantantessa, che ieri all’Università di Palermo ha parlato in un incontro pubblico, accompagnato dalla frase: «Insultare Giorgia Meloni per il suo aspetto fisico è diventata una vera e propria cantilena. Carmen Consoli, cerchi davvero la ribalta in questo modo? Che triste declino».

Ma cosa aveva detto Carmen Consoli? Su Repubblica Palermo poche ore fa è stato pubblicato un video più ampio da cui è possibile ricostruire il suo intervento. «L’altro giorno ho avuto un incubo – ha raccontato – avete presente quei pupazzetti che schiacci la pancia ed escono gli occhi? C’era la Meloni incazzatissima con me che pareva sto pupazzetto che schiacci la pancia e le escono gli occhi. Ce l’aveva con me».

La cantante, alcune settimane fa, aveva detto che se avesse avuto una barchetta avrebbe raggiunto Gaza. «Questa cosa – ha aggiunto ieri a Palermo Consoli – si è trasformata nel fatto che io ho la barca a vela. “Hai visto? La comunista con la barca a vela”, quando in realtà non ho manco la bicicletta. Ormai si fa fatica anche a capire l’italiano. L’esempio era: se io con la mia barchetta ci sto tanti giorni per portare quattro uova, voi che potete farlo subito, fatelo! Che problema c’è nel portare aiuti? Soprattutto da parte di chi vuole il crocefisso nelle aule e prega Gesù».

Il riferimento della cantautrice agli occhi della premier ha fatto scattare la reazione del partito, che accusa Consoli di body shaming. L’estratto del video e il post sui canali social in meno di un’ora hanno già ottenuto quasi 5mila commenti, molti dei quali pieni di insulti contro la cantantessa.

