Freddo artico, maltempo e neve (a bassa quota) anche all’Epifania: le previsioni da Capodanno

Previsioni meteo fino all’Epifania. Dopo la breve fase fredda ma asciutta che chiuderà il 2025 le correnti artiche si dirigeranno temporaneamente verso l’Europa occidentale innescando sul Mediterraneo un richiamo di aria più miti e più umida che porterà delle piogge e un aumento delle temperature.

Come spiega 3B Meteo, secondo i modelli matematici anche questa fase durerà poco, perché subito dopo il 3-4 gennaio l’asse di saccatura ruoterà in senso antiorario avvicinando progressivamente la saccatura artica alle nostre regioni e consentendo alle correnti fredde di compiere un percorso più meridiano che le porterebbe ad interessare nuovamente l’Italia. Due quindi le fasi individuate, una fase mite e piovosa che seguirà il Capodanno e una fase più fredda con pioggia e quota neve in calo nel periodo dell’Epifania. Vediamo allora le tappe di questo peggioramento di inizio 2026.

Scrive ancora 3B Meteo: il nuovo anno si inaugurerà con una fase piovosa che interesserà prevalentemente le regioni tirreniche. Nubi e piogge sono attese sul Capodanno tra Liguria, Toscana, Lazio e poi nella giornata del 2 gennaio anche sulla Campania. Nel frangente avremo un rialzo termico con la quota neve che salirà fino a 1300/1500m.

Nel weekend 3-4 gennaio le correnti si manterranno meridionali sull’Italia e porteranno ancora nubi e piogge sulle regioni occidentali. Tutto il versante tirrenico e la Sardegna saranno con tempo chiuso e umido. Anche una parte del Nord risentirà di qualche pioggia soprattutto Liguria e bassa pianura Triveneta. Le temperature si manterranno ancora nel complesso miti con una quota neve elevata, oltre i 1600/1700m sull’Appennino. Nei giorni dell’Epifania la saccatura artica si indirizzerà nuovamente sull’Italia lasciando sul Mediterraneo occidentale un vortice che evolverà indipendentemente sul comparto iberico. Attesa nuova instabilità sul nostro paese ma con caratteristiche più fredde che nel giorno dell’Epifania potrebbe vedere delle nevicate fino a bassa quota sulle regioni centro settentrionali. Le temperature tenderanno a diminuire, anche sensibilmente.

