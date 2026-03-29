Freddo, pioggia e vento: nuovo vortice sulla Sicilia

Qualche schiarita e perfino un po’ di sole nell’ultima domenica di marzo, grazie a un temporaneo campo di alta pressione. Si tratta però di una breve pausa perché dalla prossima settimana, secondo gli esperti, è atteso un nuovo vortice con una massa d’aria fredda proveniente dal Nord Europa destinata a provocare un marcato peggioramento del tempo, in particolare al Centro-Sud e sulle due isole maggiori.

A partire da martedì, e poi in crescendo tra mercoledì 1° aprile e giovedì 2 aprile, sono in arrivo intense piogge, con eventi estremi come grandinate e nubifragi, e raffiche di vento molto forti fino a 100km/h, specie sul versante tirrenico. Le temperature saranno in calo, con valori sotto la media del periodo. Il maltempo durerà almeno fino a tutta la giornata di venerdì.

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