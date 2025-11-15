Condividi "Freddo polare in arrivo su Roma, drastico calo delle temperature e piogge intense" sui social

Roma – Tornano le piogge e il freddo su Roma, e dalla prossima settimana temperature in deciso calo. Una perturbazione atlantica sfondera sull’Italia, provocando un cambio ancor piu netto delle condizioni atmosferiche. Il passaggio di un vortice sul Mediterraneo che porterà piogge anche intense su gran parte del Centro-Sud. Vediamo le previsioni di 3bmeteo.

Da giovedi 20 novembre prendera poi il via il vero cambio di passo a livello emisferico: una prima, marcata irruzione di aria polare dara il via a un clima decisamente piu freddo. Si trattera a tutti gli effetti di una configurazione di stampo invernale, con aria fredda di origine polare in discesa dal Nord Europa fino al Mediterraneo. In questo scenario e plausibile attendersi un netto calo delle temperature, con valori sotto la media, soprattutto al Nord e al Centro.

