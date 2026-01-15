Freddo siberiano in arrivo, temperature fino a 15 gradi sotto la norma

Una forte ondata di freddo potrebbe colpire l’Europa a fine gennaio a causa della cosiddetta raffica siberiana, una rara configurazione atmosferica che sposterà i venti e permetterà all’aria fredda di fluire da est. Lo riporta Bloomberg, citando il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECWF) e le valutazioni meteorologiche.

Il freddo colpirà più duramente l’Europa orientale. Il 24 gennaio, si prevede che la temperatura media in Estonia e Lettonia scenderà a -13 °C, oltre nove gradi al di sotto della norma. Con l’afflusso di aria fredda verso ovest, le temperature in Polonia potrebbero scendere a -10 °C e in Germania a -3 °C, anch’esse significativamente al di sotto della media di questi Paesi. “L’Europa non vedeva un’ondata di freddo così forte e diffusa da molto tempo”, ha dichiarato all’agenzia Judah Cohen, climatologo del Massachusetts Institute of Technology.

L’aria siberiana potrebbe persistere in alcune regioni fino all’inizio di febbraio, anche se non è chiaro quanto a ovest si spingerà. Lo scenario di una forte ondata di freddo in Francia e Regno Unito rimane, ma alcuni modelli climatici indicano uno scenario alternativo, ha osservato James Peacock, capo meteorologo di MetSwift. “Non possiamo ancora escludere l’esito opposto, in cui i venti occidentali provenienti dall’Atlantico limitino l’ondata di freddo all’Europa sudorientale”, ha spiegato.

Una nuova ondata di freddo potrebbe innescare un aumento dei prezzi del gas naturale, in concomitanza con ondate di freddo in Asia, Canada e Stati Uniti. “Vedere una diffusione così ampia di aria fredda, che attraversa contemporaneamente Europa, Asia e Nord America, è davvero impressionante”, ha affermato Cohen. Secondo i meteorologi, l’Europa è sotto l’influenza di una potente intrusione artica dall’inizio dell’anno, con temperature in alcune regioni che sono scese di 12-15 gradi al di sotto della norma. I cicloni nel Mediterraneo stanno intensificando le nevicate nei Balcani e nell’Europa orientale. Potrebbe interessarti anche... Meteo, neve e pioggia nel weekend (ma solo in alcune regioni). Temperature in rialzo

© Riproduzione riservata