Fregata missilistica italiana Martinengo partita da Taranto verso Cipro

Taranto – È la fregata missilistica ‘Federico Martinengo’ la nave della Marina militare italiana indicata per la difesa dell’area di Cipro, per l’operazione nell’ambito di un assetto in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda. Lo scorso anno la Martinengo ha concluso il suo impegno nella missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso, rientrando alla base navale di Taranto dopo aver protetto il traffico mercantile dalle minacce Houthi. E proprio da Taranto è partita questo pomeriggio per raggiungere Cipro.

Sono almeno 160 gli uomini della Marina militare italiana che raggiungeranno a bordo di una nave italiana l’area di Cipro per la difesa dell’isola. L’operazione avverrà nell’ambito di un assetto in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda.

Briefing del Comandante supremo Alleato in Europa, Alexus Grynkewich, con i 32 Capi di Stato Maggiore della Nato convocato dal presidente del Comitato militare Nato, Giuseppe Cavo Dragone, sulla evoluzione della situazione in Medio Oriente. Il confronto arriva dopo che due giorni fa l’Alleanza ha intercettato un missile balistico iraniano diretto verso la Turchia. La rapidità e il successo della risposta – riporta Cavo Dragone – è stata una “chiara dimostrazione che l’Alleanza è ben posizionata per difendere le popolazioni alleate dalle minacce balistiche”. In risposta all’evoluzione del contesto di sicurezza, il Comandante supremo in Europa “ha rafforzato la strategia di difesa missilistica balistica della Nato” e, rivolgendosi ai Capi di Stato Maggiore, ha sottolineato “la fondamentale necessità di mantenere salda la rotta e di accelerare sugli investimenti nella difesa, sulla base industriale della difesa e nel sostegno all’Ucraina”.

© Riproduzione riservata