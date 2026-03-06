Fregata missilistica italiana Martinengo partita da Taranto verso Cipro

Sono almeno 160 gli uomini della Marina militare italiana che raggiungeranno l'area
Taranto – È la fregata missilistica ‘Federico Martinengo’ la nave della Marina militare italiana indicata per la difesa dell’area di Cipro, per l’operazione nell’ambito di un assetto in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda. Lo scorso anno la Martinengo ha concluso il suo impegno nella missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso, rientrando alla base navale di Taranto dopo aver protetto il traffico mercantile dalle minacce Houthi. E proprio da Taranto è partita questo pomeriggio per raggiungere Cipro.
